Dice, ovviamente scherzando,E', ovviamente, un modo per sdrammatizzare il tema della rosa corta o, in ogni caso, non così folta da garantire ricambi adeguati. La prova si è avuta nella sbornia con il, analizzando la prestazione diche, evidentemente, non sono una coppia di centrocampo. O perlomeno sono assai lontani dall'esserlo. Normale. Hanno così pochi minuti nel serbatoio. E, se Villar ha già dimostrato eccellenti qualità durante la gestione Fonseca,Dopo aver messo insieme soltanto vittorie, una delle Grandi Sfide che attendeè proprio quella di renderenon solo le prime schiere di riserva, ma anche i giovinotti trigoriani che sprizzano talento e indotti dalle esigenze del club a crescere in fretta. Se– una grande vittoria di Mou, questa - formano quella coppia che in passato non è mai sembrata granché coppia, c'è la prioritaria necessità di tirare su alternative spendibili e 'dense'. Perché se il centrocampo della Roma è andato in difficoltà con il modestissimo Cska, figuriamoci cosa potrebbe succede con squadre di ben altra stazza.Dunque, ben venga la 'palestra' mourinhana e ben vengano anche i segnali ruvidi come quello di ieri quando, non contento evidentemente,. Un modo per sollecitare ia dare il meglio e a crescere rapidamente di livello. Sennò a gennaio si vedrà il da farsi. Non c'è questo tipo di emergenza, invece, in difesa nel reparto centrale mentre sulle corsie esterne seè difficilmente sostituibile ma le soluzioni di scorta ci sono, ben venga l'impennata di, con il Cska protagonista dell'accelerazione che ha materializzato il bis di Pellegrini.A proposito. Non sono mai stato tenero nei confronti di questo giocatore dal talento indiscutibile e numeri di scuola sopraffina, ma protagonista di continui alti e bassi, certo non dipendenti solo da lui. Ora, conche lo ha elevato a leader indiscusso della squadra e se lo coccola,ha risposto come meglio non si potrebbe e questo significa che, per rendere, questo giocatore ha bisogno di sentirsi considerato e coccolato anche pubblicamente. Il che non è un male, anzi, in un calcio che fa fatica a far corrispondere identità e rapporto con la gente, non può che piacermi il fatto che Mou abbia deciso di issarlo a mo' di bandiera di una Roma che piace e fa sognare.