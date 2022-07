Certo che gliela diamo! Riprendendo un tormentone di qualche decennio fa in perfetto Ezio Greggio style,– in realtà sarebbe un effimero dettaglio rispetto all'enormità del colpo romanista, maquindi, per il popolo giallorosso, di una sindone del pallone – e per quanto mi riguarda,Quelli di etnia tecnica rara che hanno l'altrettanto rara capacità di accendere l'entusiasmo. Che tra l'altro da queste parti è già alle stelle dopo il trionfo in Conference League., stavolta in combutta con quel diavolo portoghese (anzi due diavoli, ci metto pure Tiago Pinto, oltre a Mou)A fari più o meno spenti e quando tutti erano convinti che Dybala sarebbe andato all'Inter, al Napoli o chissà dove. E invece no., indubbiamente un 'monologhista' senza pari quando c'è da convincere un calciatore,e ciò che Paulo avrebbe rappresentato per la Roma. E non soltanto in un sabba di passione che ogni maledetta (benedetta?) domenica troverà il suo punto più alto, ad ogni gol o giocata dell'argentino.– l'ex Juve è una vera e propria azienda che vanta oltre 65 milioni di followers complessivi -che in ogni caso non poteva garantire neanche l'Europa d'elite,, rappresentarla sulla sponda giallorossa dal punto di vista dell'immagine nel mondo, nelle vesti del secondo argentino più importante e amato. Chi sia il primo, beh, inutile dirlo no?– il Vaticano, innanzitutto, oltre alla storia millenaria della città con i suoi tesori e monumenti –Poi c'è il fatto tecnico e psicologico.Si vede. Si capisce chiaramente. A Torino è successo, ma non ai livelli che immaginava Paulo. Anche perchè poi se ti mettono vicino Higuain, Ronaldo o Vlahovic tutto diventa più difficile. Ora però, a Roma può finalmente diventare un re. Come lo è stato un altro numero 10 fino a qualche tempo fa. Benvenuto, Paulo Dybala.