Questo è successo allo scoccar del nono sold out al Foro Italico. Divertirsi col futbolista e la sua gente aspettando l'inevitabile. E cioèSembrava di sentirlo l'imbonitore da fiera d'altri tempi, solleticar le folle per dare il via allo spettacolo. E spettacolo è stato. Ora, si sa, qualcuno darà vita – anzi, qualcuno di quelli che pensano che il calcio debba essere appeso al Louvre l'ha giù fatto – al. Per carità, un ragionamento che può starci e che rispetto ma, per essere essenziali, a cosa serve qui, dove non si vince mai e si è tornati a farlo solo grazie a quest'uomo dalla lingua affilata, il gioco essenziale e la capacità di farsi amare che manco Marilyn Monroe ai tempi d'oro?– a proposito: stavolta il prato dell'Olimpico gli è stato amico e fratello, segno che anch'egli, il prato, è cresciuto di livello al pari del fenomeno argentino – perchè più di quel gesto tecnico,. Gli occhi pieni di gioia, il volto rilassato come mai prima da quando è arrivato a Roma e quel sorriso stampato così effervescente, specchio di limpida felicità. Ecco, in quel momento, quando Paulo ha assaporato la doppietta e l'amore della sua nuova gente,. E l'amore di chi, invece, lo ha accolto come l'uomo dei sogni. Sogni proibiti naturalmente, ma pur sempre sogni.Eh sì perchè conoscendo Roma e avendo 'calcato' anche i microfoni radiofonici di questa città, a lungo, so già che c'è chi se ne sta lì a fare tabelle e calcoli sulla lotta che non nomino per lurida scaramanzia e che, al momento, alla Roma non appartiene. Diamine: vittoria con due neopromosse all'Olimpico e la Salernitana e un punto con la Juve non fanno da stoffa per l'abito della regina no!!? Però, faccia pure. Ci sta eccome.Poi, faccio ammenda. Ferie galeotte mi hanno spinto verso un peccato mortale e cioè, che saluto con affetto. Resto della mia opinione, ribadendo che Mou logora chi non ce l'ha – un gioco di parole eh - riferendomi alla capacità di creare un tutt'uno con la squadra e la gente che non è ripetibile, almeno guardandomi intorno. Forse il solo Jurgen Klopp è stato in grado di farlo a Liverpool, ma contando su risorse economiche infinite e non sull'operato di uno (straordinario) dirigente qual è Tiago Pinto, indiscutibile baronetto dei parametri zero.E al Maestro Sconcerti, del quale sono seguace e ammiratore da lunghissimo tempo, mando il più caloroso e affettuoso saluto.