Sì lo so che oggi è il giorno die si dovrebbe celebrare questo ragazzo pieno di talento (il suo) e speranze (le nostre e quelle di Mou),. O meglio, con una maglia diversa da quella della Roma. Inutile ritirare fuori i numeri pazzeschi della sua lunga militanza romanista. Inutile scendere nel complicato cortile dei 'se' dei 'ma' e dei 'perché'sia volato a Milano dove, tra l'altro, ha già deliziato i suoi nuovi tifosi con giocate alla Edin (chissà che novità, noi lo sapevamo!) e, soprattutto, inutile sottolinearmi quanto l'operazione possa essere conveniente per la Roma, parlando di ingaggio e di 'peso' per il bilancio giallorosso.. Poi magari per carità, Abraham farà il mostro, come è nelle speranze – considerando anche quanto hanno speso i Friedkin e l'ingaggio del giocatore, il più alto dell'intera rosa - ma resta comunque l'amarezza di aver perso un grande, grandissimo giocatore,, dal punto di vista dei pesi e delle misure nella corsa ad una piazza Champions.Però, adesso è il momento di salutare e ringraziare Edin,. Con l'addio di Pallotta e i suoi discutibili consulenti, speravo che Edin potesse starsene bello tranquillo a Trigoria ma temo che, dopo le umiliazioni subite lo scorso anno nella pallida Roma di Paulo Fonseca – togliergli la fascia da capitano, che cosa incredibile! - qualcosa si fosse rotto definitivamente con il mondo trigoriano.