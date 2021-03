Il tema non è niente male a poche ore dal match con il, perché il ragazzo ispanico non segna da cinque partite e in ogni caso nelle ultime tre ha tirato in porta quasi niente e quel quasi non lo ha sfruttato, contro ilcon quella palla sporca controllata male in area piccola e bis contro la Fiorentina a tu per tu con Dragowski. Premetto: niente di male, è giovane e in un campionato molto complicato, storia nota, quindi fin qui ha fatto una gran bella stagione, q. Cioè, va bene la manovra o svariare e fare sponda, però è un fatto che la Roma si ritrovi spesso con l'area 'vuota'.Considerando che, ahinoi, la Roma dovrà fare a meno diper un bel po', lecito pensare acentrocampista e a una chance in più per. A proposito di Pedrito: forse la mossa psicologica sarebbe quella di dargli un minimo di priorità rispetto al Faraone, anche per non 'perderlo' psicologicamente.Con Borja Mayoral comodamente seduto in panchina. Non dare punto di riferimento al, tra l'altro, sarebbe cosa buona e giusta e in ogni caso Mayoral sarebbe la carta da giocarsi in corso d'opera e in caso di necessità. O no?Tutto questo, ripeto, aspettando Edincome la pioggia nel deserto, perché è del tutto evidente come la complicata corsa verso una piazza Champions passi per i piedi e i gol dell'uomo simbolo e di maggior peso – piaccia o no l'idea a Fonseca - di questo club.