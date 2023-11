Logico. Oggi sono tutti lì a parlare del graffio di Lukaku, del tocco di Dybala e della ritrovata grinta dell'appannato Mou, il portoghese della roulette giallorossae che il pallone è un pianeta meraviglioso perchè poi ti succedono queste cose qua. La vittoria col Lecce, parola di cinque lettere che fa ancora sanguinare i cuori da queste parti, si porta dietro l'entusiasmo di una finale, al punto che Mou dirà di non aver mai avuto un pubblico così. Beh, per noi non è una novità, in effetti eh! perchè al sold out fisso dell'Olimpico corrisponde quello dei cuori romanisti, pieni da sempre di amore e fiducia anche quando la fiducia è mal riposta.Oggi però, io voglio parlare di Azmoun, per restituire a Sardar ciò che è di Sardar.Già il fatto di essere iraniano e cioè fuori dalle rotte più celebrate del pallone, aveva fatto da cric per il sopracciglio. “Ma 'ndo giocano in Iran a pallone?” lo sfottò, uno dei tanti e inutile ricordare che questo è stato gran cavaliere in Bundesliga, mica al bar sotto casa.Come se non bastasse, Sardar si fa anche male prima di arrivare a Roma e quindi per vederlo in campo e al massimo dei giri passa un po' di tempo. E poi, è bene ricordarlo, quando è stato ufficializzato il suo acquisto, il 24 agosto, Roma giallorossa intese la mossa come quella definitiva per sostituire Tammy.Poi succede che il sito di Fabrizio Corona pubblica quel video che oggi fa sorridere, in cui lo si addita di avere la Febbre da Cavallo, di essere uno che potrebbe dare del tu alla scommessina.Per non farci mancare nulla, Azmoun finisce anche fuori dalla lista per l'Europa League. Motivo: problemi legati al laccio del fair play finanziario. Diavolo se sarebbe servito uno con la sua esperienza e quella cattiveria agonistica che tanto ci fa godere. Poi, ieri, quel gol-serciata (sassata) al Lecce che cambia la storia della partita la sua e, forse, quella della Roma. Chissà, vedremo.