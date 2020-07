La sventura napoletana la si può leggere in diversi modi. Uno di questi, il più pessimistico e tranciante, richiama alle parate di. Oppure si può dire il contrario e cioè che la prestazione, soprattutto rispetto alle precedenti, non è stata poi così male:Eppoi ci sono le vie di mezzo. Esempio: Sì però la Roma ha tirato in porta più o meno quattro volte, due delle quali dopo estemporanea sgroppatona di Pellegrini e Mkhitaryan-gol.. Questo per dire che in situazioni di sfascio totale, le sfaccettature della crisi possono mostrare il loro aspetto cupo o, incredibilmente, specchiarsi in un lampo di ottimismo.Ok, d'accordo,. Poi, certo, è successo con la Samp, ma solo grazie a due lampi straordinari di Dzeko. In questi casi, il termine più abusato – di più insopportabilmente antico – è:, in una situazione economico-finanziaria tragica e una squadra da ricostruire.. Che non possono essere mica, due buoni giocatori (per ora, qui alla Roma...) e niente più. Sul mercato probabilmente finirà, proprio lui, il Salvatore di Napoli, ma certo non basterebbe la sua cessione. Poi,ha la clausola,ha un'età e si arriva dritti, dritti a. E anche qui.. Lui che studia da Totti e De Rossi e sarebbe il giocatore da cui ripartire, sia tecnicamente che nel tentativo di ricreare feeling tra club e gran parte della tifoserie. Ma tant'è. C'è però ancora da sostenere la squadra per l'Europa League, senza però concederle più alibi.. Perché è chiaro a tutti come l'avventura di un americano a Roma – questo americano, poi vedremo chi arriverà – si stia trascinando ben oltre i titoli di coda.