Romamania: Fabregas ambizioso, la notizia migliore arriva da Dovbyk

Redazione Calciomercato

Stare qui a fare il conteggio, partita dopo partita, dellasta diventando esercizio stucchevole e molto meno necessario del previsto.Più che numeri,Contro il Como all'Olimpico arriva il quarto successo consecutivo in campionato, l'ottavo delle ultime undici giocate dai giallorossi. Un'altra vittoria in rimonta, conai danni dei lariani.

per il pubblico dell'Olimpico, con la speranza cheche non per effettiva convinzione di chi la ha partorita.E pensare che proprioQuel giorno, sotto gli occhi di Keira Knightley e del solito parterre hollywoodiano diventato ormai di casa sulle rive del lago più Posch della Lombardia, si consumava un'insperata vittoria per la banda di Fabregas, con i giallorossi che invece ripiombavano alle pendici della classifica dopo un paio di successi scaccia fantasmi.

Una doppia gara attraverso la quale passa una fetta importante di stagione, anche se con merito e un pizzico di fortuna - che non gusta mai -

, che ancora una volta è preparato ad allestire un trappolone agli avversari per allungare la tradizione favorevole in Europa negli ultimi anni dalle parti di Trigoria.