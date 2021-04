– che poi nel calcio lasciano il tempo che trovano, sacrificato alla Dea classifica come è giusto che sia – dalla difesa decimata alle assenze di big comeche un collega di quelle latitudini ha definito “Non il Sassuolo B, ma il Sassuolo C”. Sì, alta brutta pagina che significa tirare fuori il fazzoletto e dire, con il sorpasso dellada mettere nel bilancio, cosa che non fa mai piacere da queste parti.Brutta Roma, squinternata, fragile e pure fortunata, perchè soprattutto nel primo tempo, il Sassuolo se n'è mangiati di gol facili. Poi però, la fortuna ha girato dalla parte della Roma e a un certo punto si pensava anche di poterla vincere, diciamo la verità, senza meritare troppo, in considerazione degli sprechi sotto porta dei dirimpettai.Continuo a chiedermi come si faccia a tenere in disparte uno come Edin in una squadra come la Roma, che certo non dispone di tutti 'sti gran fuoriclasse. In ogni caso, così è. E poi, non capisco:Se così fosse ne sarei non felice, ma molto di più, perché significherebbe il ritorno a quel calcio puro e romantico finito nel tritasogni del dio danaro, quello di quei presidenti che ti dicono che tra una qualificazione Champions che porta la grana e una coppa, beh, meglio la grana., ragionando più sull'ipotesi di prestigio che sulla grana, beh, chapeau non una, ma due volte. In ogni caso, avendo acchiappato un punto nelle ultime 3 e 14 punti in 10 gare nel girone di ritorno,E la cosa, sinceramente, mi pare più che logica. D'altra parte, il calcio è fatto di obiettivi e se la piazza Champions, come sembra, non dovesse arrivare un'altra volta, arrivederci e grazie. E senza grossi rimpianti, alla fine, almeno da parte mia.