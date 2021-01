All'alba dell'incrocio con l'Inter, ferita da un caro vecchio Maestro Romanista come Claudio Ranieri, è il caso di fare un paio di riflessioni sull'occasione, sul momento e sul lavoro di Fonseca. Chiaro come vincere a Crotone fosse assolutamente nelle corde della Roma, superiore sul piano tecnico e di disponibilità di uomini. Però farlo con una squadra in stile Europa League o giù di lì significa soltanto una cosa. E cioè che Fonseca si fida ciecamente della squadra e dell'atteggiamento dei suoi, al punto di mettere in campo una squadra alternativa pur di preservare alcuni titolari. Tanti in realtà: Dzeko, Veretout, Pellegrini.



E lo ha fatto dando spazio alla Roma 'spagnola' che sta pagando tantissimo, in particolare con Villar e Borja Mayoral. E qui va elogiato Fonseca, che ha utilizzato la chance europea come meglio non si potrebbe. L'astuto portoghese, cioè, ha centrato la vittoria nel girone trasformando l'Europa di scorta in una sorta di laboratorio scolastico. Ha dato ampio spazio ai ricambi in rosa concedendo loro minuti e dandogli la possibilità di prendere confidenza con il campo, i compagni e tutto il resto. E grazie a questa scelta, evidentemente lungimirante, oggi si ritrova con Villar titolarissimo a centrocampo e Borja Mayoral che inizia ad essere qualcosa di più di un semplice rincalzo per far rifiatare Dzeko.



E certo viene da chiedersi: se Fonseca non avesse gestito la squadra in questo modo, Villar e Borja sarebbero a questo punto? Sarebbero così disinvolti ed inseriti nei meccanismi? In particolare, Villar, per ruolo e caratteristiche mai sarebbe arrivato al range a cui è giunto. Non è certo una novità sottolineare come nel calcio nulla sia più allenante della partita. Per la testa, il ritmo, il morale. E così, si arriva a Roma-Inter con la Roma che ha potuto gestire e far riposare alcuni big, mentre l'Inter le ha prese praticamente con tutta la squadra titolare a Marassi, su un campo pesantissimo. Un vantaggio che lo scaltro Fonseca proverà sicuramente a sfruttare, in particolare nella seconda parte della gara. E qui l'occasione è grossa, perchè vincere significherebbe mettersi la fianco di Conte e a un solo punto da Pioli. Soprattutto, dal punto di vista della fiducia e della convinzione, sarebbe il primo successo in uno scontro diretto dopo averle prese di brutto contro Atalanta e Napoli e pareggiato contro Juve e Milan. Non un fatto banale. Oltre non vado, ma certo è che nel campionato al tempo del Covid, tutto può davvero succedere... O no?