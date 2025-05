Romamania: Friedkin, dall'Atalanta meglio prendere i Percassi che non Gasperini

Redazione Calciomercato

a una squadra che il 15 dicembre non sapeva se avrebbe giocato la Serie A dell'anno successivo., che comunque resta straordinaria, e a far ridestare dall'illusione i tifosi della Roma, ormai con gli occhi più incollati a Sky Scanner che alla classifica per capire dove sia l'aereo presidenziale, ma soprattutto dove sia il loro presidente.

, a ridimensionare le ambizioni europee di Trigoria. In dieci anni i Percassi prima e Pagliuca poi hanno assurto un'anonima provincia lombarda (capirete bene che la pur affascinante Bergamo Alta non può colpire l'occhio di chi è abituato ad altri panorami urbani) a capitale europea del calcio.e in quelle ben più note - molte ormai semideserte - di Trigoria. All'Atalanta c'è un'idea di calcio, sviluppata nel corso degli anni e attenta a un domani migliore senza ipotecare il presente. Ci sono dirigenti capaci, un allenatore tanto bravo quanto non particolarmente amato dal grande pubblico e una proprietà che non si nasconde dietro al silenzio, ma parla poco e mette in campo fatti.

Un vanity asset pieno di elementi poco funzionali, difficili da vendere e dai costi esorbitanti. Visto cheche non quello del tecnico artefice della gentrificazione sportiva di Bergamo.Restano due partite di una stagione eccezionale nella sua accezione più letterale, cioè fuori da ogni normalità. Qualunque sarà l'esito di questo campionato, a Trigoria, a Londra, a Cannes o ovunque riterranno giusto trovarsi,