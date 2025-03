Romamania: Hummels tradisce Ranieri, ma se è fuori dall’Europa League le colpe sono di altri

Redazione Calciomercato

In principio furono i cambi dia Manchester. Poi c’è statoa Budapest. L’anno dopo il duocontro il Leverkusen e infine è arrivato Mats. Con, negli ultimi quattro anni a tradire la Roma sul più bello in Europa è sempre stato un episodio particolare. Non ha fatto eccezione nemmeno la partita di ritorno degli ottavi di Europa League contro. Sempre che di partita si possa parlare., che prima sbaglia a impostare e poi pensa bene di farsi espellere per provare a rimediare al disastro commesso, consegna i giallorossi in pasto ai padroni di casa del San Mames.L’idea di preferire l’intervento disperato piuttosto che lasciar andare in porta il tutt’altro che irresistibile Sannadi, equivale ad un addio al calcio anticipato per il campione del mondo tedesco. E la prestazione di Bilbao fa anche chiarezza sul perché il centrale difensivo fosse praticamente sparito dalle rotazioni dei titolari nell’ultimo mese e mezzo.

in favore della banda basca di Valverde. Il rigore di Paredes non fa che aumentare la beffa e il rammarico per ciò che, in un’altra situazione, sarebbe potuto essere.e per la prima volta dal 2021 non compare nella top four della competizione nella quale era impegnata.Adesso l’errore da non commettere è quello di. Esattamente tre mesi fa, dopo il clamoroso scivolone di Como, la Roma era a due punti dalla retrocessione. Oggi può guardare al campionato con l’idea di poter persino pensare - con un non indifferente esercizio di ottimismo -

Ranieri, che pure in Biscaglia è finito avviluppato nella tela del ragno tessuta da uno dei suoi uomini più esperti in campo, resta encomiabile. I presupposti per una stagione di livello sono finiti il 18 settembre 2024. EE non è certo Claudio Ranieri.È bene che a Trigoria o meglio,si tenga presente questo. Soprattutto per non addossare ad altri colpe che invece alloggiano da mesi nelle segrete stanze presidenziali.