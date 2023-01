Mentre si moltiplicano le voci sulontano da Trigoria – l'ultima lo vorrebbe sulla panchina del Brasile ( le novità ) –. Anzi, bellissimo per come si erano messe le cose. E, aldilà del risultato preziosissimo, è proprio qui,. Mou, con, ha rispolverato quell'assetto che per varie ragioni s'era visto soltanto per 113 minuti, diceva qualcuno ieri. E cioè il(esagerato definirlo così, ma va bene) con. Bella mossa, il punto è però, che. Un po' come mettersi l'abito super elegante per andare in pizzeria.Contro il Bologna la Roma non ha mai tirato in porta. E certo non era la prima volta che capitava. Anzi. Ieri, si è replicato, con. Però è del tutto chiaro come la squadra continui a dibattersi traE lo si vede dal modo in cui si muovono in campo i giocatori migliori, costretti a svolgere compiti 'paralleli' senza poter esprimere le loro migliori qualità. E così, sulla trequarti.Discorso a parte per: lui continua ad abbassare la testa e andare, perdendo quasi sempre palla o chiedendo il fallo anche quando il fallo non c'è. Ma è anche vero che è costretto a farlo con. In sostanza, il pareggio di ieri è. Un po' come era accaduto contro il Bologna.Dal punto di vista del, invece, c'è da fare i complimenti alla squadra. Se sei sotto due a zero a Milano e la testa ti dice che puoi ancora recuperare, allora