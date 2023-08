In alcuni frangenti della vita, anche i più banali come l'insopportabile traffico sul Lungotevere, vorrei avere la pazienza di Josè Mourinho. Eh già, lo SO (Special One, ma viviamo tempi di acronimi e anglismi) prima di arrivare dalle nostre parti, certo non aveva il serbatoio di pacifica sopportazione che si ritrova oggi. E, anzi,con la quale ha fatto la storia dalle nostre parti - “Zeru Tituli” resta inarrivabile...- come nel caso della foto col centravanti fantasma (i maligni hanno sottolineato ridacchiando come quello fosse Belotti...), scherzetto social con il pieno di sorriso ampiamente spiegato nella bella (issima!) intervista concessa da Mou a Ivan Zazzaroni. Intervista nella quale, in sintesi, Josè spiega come i capelli bianchi siano serviti ad ingrandire il bacino della sopportazione, che siano arbitri o le avventure del calciomercato.- Ecco, a proposito. Non ci siamo per niente e la speranza è che succeda quel che deve mentre picchietto mestamente sulla tastiera.. Che 'sti due benedetti centrocampisti che mancano all'appello si ritrovino finalmente con la maglietta in mano e il sorriso un po' forzato tipico degli scatti di rito nelle presentazioni ufficiali. A proposito:, conosco le maligne curve del mestiere e non deve essere semplice fare pezzi di mercato su chi è paralizzato sul mercato. Lo so lo so, ci sono i paletti del Financial Fair Play e del Settlement agreement con l'Uefa, stretti che manco Lindsay Vonn ai tempi in cui stracciava tutte nello slalom speciale...- I conti sono molto semplici:. A centrocampo, dolorosissimo l'addio di Matic. Si narra di mogli di traverso, liti negli spogliatoi, rottura addirittura con Mourinho. Francamente? Chi se ne frega del motivo, il punto è che una colonna della Roma mourinhana è venuta giù. Paredes? Vediamo. Perchè è chiaro come alla Roma servano almeno due centrocampisti. E poi, eccoci signori e signore! Il centravanti.. Il giovinotto brasiliano pare che il Santos non lo molli e Zapata è davvero l'uomo giusto? Intanto, il campionato sta per cominciare e chi arriverà lo farà senza sapere nulla di come funziona la Roma Ter di Mou. Non una fesseria in effetti, ma tant'è.