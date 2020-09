perché per molti, è noto, la Roma non si discute si ama. Ne prendo atto, ma proprio non ce la faccio a guardarla in modo differente. Ma dico io, l'hanno venduto ormai da un pezzo e ci hanno fatto pure un sacco di soldi e lui - uno dei più forti attaccanti a livello mondiale eh, non è che stiano vendendo una mezza figurina –(io capisco il braccio di ferro con la società per la storia delle multe, ma insomma, a tutto c'è un limite no? E qui viene a guadagnare 5 milioni netti l'anno) chissà per quanto ancora. Poi, come se non bastasse,. E non capisco per quale motivo Fonseca abbia detto che l'avrebbe fatto giocare. E la storiella solita del “Finché lo paga la Roma è un professionista e deve fare il suo” per me non regge.- e secondo me un input in questo senso deve essere arrivato, c'erano 17 milioni di motivi per farlo - esce fuori che s'è rifiutato di giocare, di partecipare alla riunione tecnica e tutto il resto. Allora: se la Roma ha deciso di non rischiarlo ha fatto bene, perché tutti quei soldi messi a rischio per 90 minuti anche no. Se il giocatore ha detto che non se la sentiva, avendo la testa già a Torino ha fatto non bene, ma molto di più.. Detto da uno tra l'altro, che ha dovuto fare i bagagli due volte per restare alla fine (continuerò a ringraziare l'Altissimo per aver sventato la cessione al Chelsea e poi all'Inter) qui e fare le fortune della Roma., considerando la bella seconda parte di stagione? Nikola ha rifiutato tre anni di contratto col Besiktas pur di tornare qui, vogliamo fare qualcosa o no?