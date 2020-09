L'ho scritto e lo ripeto: quando in squadra hai un Gigante, nella fattispecie portoghese che fa rima con 'aldo' allora anche tu sembrerai un po' meno piccolo.Poi è arrivato il Gigante che s'è arrampicato lassù, c'è rimasto un bel po' e l'ha schiaffata dentro. Nella più preistorica e ritrita letteratura sportiva, il 2 a 2 di domenica sera è “il classico pareggio che lascia l'amaro in bocca”. Altro che amaro, fiele puro.. E aldilà dei limiti die della sua Juventus- presto per giudicare, ma certo che ne ha di problemini da risolvere – ho visto una gran bella Roma.. Poi succede che,, l'uomo cheavrebbe tanto voluto e decisivo nella costruzione del vantaggio, si sia mangiato due match point pazzeschi, il primo soprattutto a porta vuota. Per non parlare del secondo con la Juve già in dieci. Sarebbe finita lì probabilmente ma no, niente., o ancora non così piena di certezze dal poter fare spallucce rispetto alle occasioni sprecati e all'aver subito un gol in quelle condizioni di vantaggio., aldilà di quegli errori tremendi. Eppoi, spendiamo due parole perche in tanti vorrebbero a casa per accogliere trionfalmente. Nessun tono trionfalistico per carità, perché di alti e bassi ne abbiamo visti in passato, però la Roma vista ieri è una bella squadra che dà l'idea di sapere cosa fare, quando farlo e come farlo. Senza esagerare ovviamente e aspettando nuove prove, anche perché chi lo dice che la Roma non sia quella triste di Verona? Nell'attesa e aldilà di quel cambio non felicissimo(capita), ancora una voltaha reagito bene a voci e chiacchiere, così come accadde nel torrido finale della scorsa stagione dopo l'avvio per niente felice. Questo non significa che Allegri non rappresenti una suggestione bella e sulla quale fantasticare, ma nel frattempo vediamo come se la cava l'allenatore della Roma.