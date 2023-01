. Mi concedo una carezza in più per questo ragazzo passato dall'essere eroe, a ricambio d'occasione alla la ripresa del campionato, schiacciato da un fiuto del gol misteriosamente scomparso e non solo per sue responsabilità. Prendete la partita di ieri: rigore, gol, poi il nulla. Nel senso, gran difesa a oltranza contro il temibilissimo (ammetto, sono ironico) Bologna, così come sono state temibili molte delle squadre che passano di qui.Però l'inglese la vittoria l'ha firmata eccome, perchè se non avesse fatto quel p, oggi non parleremmo di aggancio alla Lazio e di Atalanta là dietro. Quindi, diamogli merito e fiducia, perché il modo in cui ha interpretato la sua mezz'ora di gioco dà chiaramente l'idea di un giocatore pronto a riemergere. Poi certo, se c'è Paulo basta un suo guizzo e la freddezza di Pellegrini dal dischetto per chiuderla lì e blindare la vittoria grazie ad una fase difensiva che s'è fatta nuovamente di cemento armato.Considerando che l'avventura premondiale si era chiusa con il triste pari con il Torino, aver preso tre punti è una gran bella cosa. In questi casi, si liquida la prestazione (bruttina un bel po') con il classico “Importante è aver preso i tre punti”., anche perché il problema della scarsa pericolosità in fase offensiva è rimasto tale e quale a quanto visto prima del Mondiale.. Ieri, senza centravanti di ruolo, cona scegliersi la posizione,in posizione centrale ea fare da incursore tra le linee,. Però, è un fatto che il ritorno di Paulo non potrà che migliorare la situazione o, nella peggiore delle ipotesi, togliere la Roma dalle sabbie mobili così come accaduto in diverse gare prima dell'infortunio.. Tostissima, chiaro. Dal punto di vista del carattere e della 'tigna' – come si dice a Roma – la squadra non mi è dispiaciuta affatto e questo a Milano sarà un fattore se la squadra ripeterà la performance da questo punto di vista.