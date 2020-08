Una sconfitta che fa male, certo.in questo momento “più” della Roma anche nella più piccola sfaccettatura, che sia tattica o d'altra natura.“Ci hanno mangiato in tutto”, ha sibilato l'iracondo bosniaco e l'ha fatto in modo ruvido, rabbioso, nel tentativo di assorbire cento e passa minuti di frustrazione cocente. Nel calcio capita, amici, di incappare in giornate così e bisogna saperle accettare anche se brucia maledettamente.Una sconfitta amara vissuta con il sapore della vittoria in bocca però, almeno per quelli – la quasi totalità a parte qualche fedelissimo qua e là – cheormai ex presidente della Roma. Se ne va, il bostoniano, con un curriculum da non sfoggiare nel palchetto vip dei Boston Celtics. Anzi, ne siamo certi: quando gli chiederanno della Roma vedrete che risponderà sterzando sulle mezze stagioni che non ci sono più.Non è riuscito (sì ma non per colpa sua eh) a fare lo, sogno divenuto proibito con il passar degli anni.'è innamorato con passione straripante di allenatori e ds - da Garcia a Spalletti, da Sabatini a Monchi – per poidella classifica. Questo è in ogni caso un merito. Certo, nonostante l'ottimo lavoro dicompiuto con pochi soldi e qualche buona idea, c'è da sistemare unponda romanista naturalmente, già al lavoro per riorganizzare il club.A proposito: per amor di verità e giustizia, il ko col Siviglia va considerato come l'ultima sconfitta di Pallotta e non come la prima della nuova proprietà. Siamo seri, dai.che ha accompagnato le ultime ore della piazza romanistaSemmai, l'imperativo sarà quello di tenere i migliori, tanto per iniziare, provando a cedere i tanti giocatori in esubero. Si riparte da qui, dalla concreta necessità di razionalizzazione economico-finanziaria. Poi, per sognare c'è sempre tempo. Sperando che Dan e Ryan siano finalmente quelli giusti.