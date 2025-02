Romamania: la Roma B funziona in trasferta, ma contro il Porto serve ben altro

Getty e Calciomercato.com

Dalla trasferta di Parma la squadra di Ranieri esce con 3 punti eNulla di trascendentale, per carità, masi stanno dimostrando valide alternative allo zero messo a disposizione di De Rossi, Juric e Ranieri fino alla sessione di gennaio.e ha sfiorato la rete all'esordio, vedendosi dire no da Suzuki, tirato a lucido per l'occasione malgrado un rendimento fin qui eufemisticamente rivedibile. Non male come prima uscita, con Angeliño finalmente rinfrancato dal poter vedere uno spazio alle sue spalle occupato da un compagno di reparto.

, autore di un gioiello su punizione che entra già di diritto nella top 3 delle migliori trasformazioni da fermo della storia del club giallorosso.Terzo successo consecutivo in altrettante partite disputare lontano dall'Olimpico e nono risultato utile consecutivo. Se l'obiettivo imposto a Sir Claudio era evitare di annaspare nelle zone basse di classifica, al tecnico testaccino va reso onore al merito. Un po' meno se l'idea era quella di riportare i giallorossi in posizione di vertice.Inevitabile che la testa fosse già all'impegno di giovedì, che vale a questo punto il senso da dare a una stagione mediocre.

La classifica resta difficile da guardare con uno spirito che sia diverso dalla rassegnazione e dal rimpianto per aver sprecato 53 giorni sperando che dalla gestione Juric uscisse qualcosa di diverso da un disastro totale e annunciato.