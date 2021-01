. Piena di emozioni e palpitazioni, vissuta in punta di seggiolino, lì nella tribuna stampa dell'Olimpico, in mezzo ai. Quest'ultimi, non sono certi miei colleghi, per carità, ma quel modo di dire anche un po' ritrito con il quale si tenta di esorcizzare il freddo tremendo. Innanzitutto, il terreno di gioco. Davvero eccellente, considerando la pioggia 'tatuata' sulla città nell'ultimo mese e mezzo.E lo spettacolo c'è stato, anche se poi il pareggio che nel calcio moderno non piace a nessuno, tende un po' ad anestetizzare il tutto, avvinghiandosi alle aspettative deluse dei due allenatori.la volevano vincere. Lo hanno dimostrato chiaramente.Obiettivi non banali in effetti e inseguiti dai calciatori in modo anche rabbioso. E' successo che la Roma ha dominato all'inizio,– quasi – ad inizio ripresa. E qui, sprecando molto ha perso l'occasione di vincerla. E allora, l'astuto Fonseca, sapendo che l'Inter aveva giocato sempre con gli stessi nelle due gare precedenti, come lo Stregatto che finge di sonnecchiare sull'albero,Ed è finita come tutti sappiamo.Devo dire che non mi divertivo così da un po', dal punto di vista delle emozioni. Ho pensato prima che la Roma potesse vincere, poi che potesse perdere e, ancora, che avrebbe potuto farlo incassando pure troppo dalle parti diInfine, quando mi preparavo a raccontare una sconfitta che pareva scontata, il colpo di reni dellae, soprattutto, di quel canguro (per elevazione) diPerò, dal punto di vista tattico, ho visto una squadra che ha un progetto di gioco definito, la, contro una squadra, l', che vive molto sul ritmo e le invenzioniChe spesso cede alla tentazione della palla lunga per quel fenomeno di. Questo non vuol dire nulla, sono scelte e mi beo di quelle di Fonseca, che in ogni caso, alla fine, ne è uscito indenne. Registro però, che negli scontri diretti non è arrivata ancora una vittoria:Un limite non banale per chi si ritrova nell'attico del campionato. Un limite che va corretto se al pensare in grande si vuole aggiungere il sognare in grandissimo.