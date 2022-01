per settanta minuti da non sembrare vera. «Collapso» dice Mou, che tra le mille magagne da sistemare adesso ha anche quella, definitiva, di ciò che pareva la sindrome di Fonseca – i crolli a ritmo di rap contro le grandi – e che è inveceCioè, se cambia l'allenatore e il complesso di inferiorità rispetto a certe avversarie resta lo stesso, vuol dire che il problema è negli uomini. Ora è certificato, più o meno.Collapso, dice Mou.E chiedo:Oppure un Calafiori che è certamente più difensivo dell'uzbeko? Perchè poi è con i cambi che Allegri ha messo ansia alla Roma, portandola al 'Collapso'. Gli è bastato smettere di giocare in dieci (Kean mai visto); piazzare l'elettrico Morata là davanti, il sonnacchioso Arthur in regia con la mossa che, a mio parere, ha mandato il centrocampo in tilt e cioè Locatelli nel ruolo di interno e incursore d'area.Parliamoci chiaro:Forse preda di un'ansia poi sfociata in errori individuali che per metterli insieme di solito ci vogliono dieci partite di una squadra mediocre.Sembra avere una gran voglia di cambiare le cose e di smontarla pezzo per pezzo, quella comfort zone. Ma da qui a pensare che possa riuscire nell'impresa ce n'è di strada da fare e tutta in salita. Soprattutto, impensabile che possa farlo da solo. E in ogni caso,Vedremo.