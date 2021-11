Il ripetersi diche si fa fatica anche a spiegarle.a squadra che procede nel suo processo rapido di. Sulla questione arbitrale c'è poco da dire e certo non sono tipo da invocare complotti e vittimismi, ma hanno ragione coloro che in una chiacchierata social mi hanno sottolineato come non fare risultato per certi episodi non solo danneggia la classifica, ma può intaccare convinzione e aspetto psicologico della squadra. Qui però e allora, mi aggancio al punto 3.– tra l'altro giovani, più o meno quelli che hanno lavorato sodo per arrivare in semifinale di Europa League–(esageriamo...)? Perché è arrivato a rimpiangere Juan Jesus – che a Napoli con Spalletti gioca e neanche così male... - e Bruno Peres? Quel continuo ripetere che lui non ha la rosa di Milan e Juve – ed è più debole dell'anno scorso, non una carezza al povero Pinto, questa - è atteggiamento da grande allenatore o di uno che si sta ritagliando un alibi per il futuro? Del tipo, leggendo tra le righe:Impossibile credere che uno come lui, con la sua esperienza e certo dopo aver valutato dove e come avrebbe dovuto lavorare, si sciolga così come un gelato al sole, lasciandosi trasportare da un j'accuse continuo contro tutto e tutti senza uno straccio di vera reazione sul campo. Inoltre:Difficile rispondere, davvero.E ieri, dopo 11 partite,, il centrocampo a due insostenibile per il tipo di giocatori che ha.nel momento giusto (per il Venezia), scombinando gli equilibri con l'ingresso di Carles Perez per Kumbulla. Mossa che ha costretto Cristante ad arretrare sulla linea dei difensori. Da lì, la Roma ha perso distanze e misure consegnandosi al nemico. E. Ricordo, anni fa, che Carlos Bianchi fu (giustamente) linciato quando in casa con la Samp ne prese 4. Quell'amaro 21 settembre 1996 nel tentativo di vincerla, Bianchi mise il tragico Dahlin, centravantone svedese dall'assai scarso rendimento qui da noi, accanto a Balbo e Fonseca. Risultato: la Roma ne prese tre da Montella e Mancini. Finì 4 a 1 e se ne parla ancora, talvolta. Ora,