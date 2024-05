Romamania: l'ennesimo campionato da mediocri, il primo che deve riflettere è Friedkin

Per il sesto anno consecutivo la Roma si accinge a guardare il calcio europeo dei grandi in televisione. E stavolta fa ancora più male, perché c’era un posto in più per qualificarsi alla prima edizione allargata della coppa dei ricchi. Più partite, più soldi, ma continuano a guadagnarli gli altri e a investire sulle rispettive squadre, allargando la forbice rispetto a chi resta fuori dal giro.Da allora ha perso col Bologna in casa, ha acciuffato una vittoria miracolosa nel recupero di Udine, ha pareggiato col peggior Napoli degli ultimi anni, peraltro non meritandolo, idem contro una Juve svuotata che non riesce a battere neppure la Salernitana in casa, poi è uscita dall’Europa inchinandosi agli imbattibili tedeschi e ieri si è fatta dominare in lungo e largo a Bergamo.

non appena il livello della competizione si è elevato, sono riemersi i limiti strutturali della rosa, si sono fermati per infortunio i “soliti noti” (Dybala, Spinazzola, Smalling), sono scomparsi presunti rincalzi di lusso (Sanches, Aouar) e tanti altri (Abraham, Baldanzi, Karsdorp, Zalewski etc.) non si sono dimostrati all’altezza quando chiamati in causa, costringendo l’allenatore a scegliere sempre gli stessi. Finendo per spremerli oltre ogni limite.

Al quarto anno di gestione ormai quasi concluso, a fronte di un bilancio europeo eccezionale (un trofeo vinto, una finale e due semifinali perse), la sua Roma si è stabilizzata tra il sesto e il settimo posto.