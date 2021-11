. Ero lì, allo stadio, a fare il mio lavoro e la sensazione, già dopo pochi minuti, chesarebbe stato () il vero protagonista della gara è stata netta. Mi è bastata la fin troppo fiscale ammonizione aper un calcio d'angolo non accordato e le relative proteste di Nic. Calcio d'angolo che peraltro c'era, giusto per restare nell'orbita degli errori di Maresca. Sul fatto che quest'ultimo non sia nénéabbiamo conferme da una decina d'anni ormai. La mia opinione è che, alla fine,, con quel rigore che i vertici dell'Aia hanno interpretato come 'rigorino' – cioè uno di quei contatti sui quali c'è indicazione di passare oltre – e non andando a rivedere quello di Pellegrini,con l'espulsione di Theo (che non giocherà il derby, come accadde a Pellegrini per l'incomprensibile doppio giallo di Udine), considerando che prima c'era stato un fallo evidente di Felix su Krunic non rilevato dal tragico Maresca.. Nelle ultime gare, poi, mi pare che si sia perso anche, vittima – forse – della mancanza di assistenza in fase offensiva così come la si pretende per una punta dalle sue caratteristiche. Il punto è che la Roma è una squadra che dal punto di vista tecnico cede a troppi compromessi:non è un regista,non è un esterno-centrocampista – e questo espone il povero Vina a figure non proprio bellissime - così comerelegato sulla fascia destra somiglia più a un peccato mortale che ad una scelta dal futuro prolifico. Eppoi, considerato il miglior centrocampista del campionato per capacità di inserimento assieme ama costretto a giocare ancorato là dietro per questioni di equilibrio.. Va bene i limiti della rosa, va bene il poco comprensibile pugno di ferro con i ragazzi (che ragazzi giovani restano...) che hanno fatto una figuraccia con il Bodo,. Speriamo bene. Detto questo, è del tutto evidente come al tecnico portoghese non si possa offrire una rosa così scarna (e scarsa, in alcuni casi) senza pensare di intervenire con una certa 'presenza' nel mercato di gennaio. A meno che non si vogliano ripetere le ultime mortificanti stagioni.