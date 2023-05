Ha ragione Mou.. Perchè in queste condizioni, con gli infortuni a ripetizione e la malasorte che sembra volersi tatuare As Roma sul braccio, non era semplice arrivare fino a Budapest. Con la pressione (tremenda) dell'essere consapevoli che,. E invece “o così” è arrivato dopo, certo non da scienziato delle diagonali e delle sovrapposizioni, ma tremendamente efficace. E questo conta. Ci si chiede come mai in Coppa sì e in campionato no. O, meglio, molto meno. Beh,, lui punta anche solo a quel singolo gol che considera la puntura dello scorpione. Quel gol che ti fiacca, ti paralizza i nervi perché sembra facile da recuperare e invece l'ansia aumenta, il nervosismo anche, mentre la partita sfugge via come sabbia tra le dita.L'abbiamo visto con i tedeschi no? Poi, segnato quel gol – ovvio che ne vorrebbe segnare cinque, ma il suo calcio è spesso minimalista –. E l'obiettivo, crudo, brutale, ruvido è non prendere gol. Il resto non conta. E' il pragmatismo elevato a forma d'arte. Mou non è il Van Gogh che assume le sembianze di Pep Guardiola, semmai, un eroe del crudo ed essenziale calcio-graffitismo impresso sui muri della città. Un writer del pallone che entra nelle case e nelle vene dei tifosi, scorrendo veloce come mai successo prima. Mou che arringa le folle, che punge, che ti dice che. Mou che in campionato fa cilecca perchè lì il graffitismo non funziona come accade sulle due partite secche. Alla lunga si perdono punti, se non si crea il giusto. Però se hai messo in tasca 30 finali e tutte quelle che hai giocato in Europa le hai vinte – fate i debiti, dovuti gesti apotropaici – ci sarà pure un motivo. Un motivo speciale.Il fatto è che dal punto estetico, dello spettacolo, delle occasioni,, salendo di livello. Io so bene cosa significhi farlo a Roma, dove due vittorie bastano per tirare fuori tabelle scudetto, dove ci si accontenta di avere un paio di giocatori 'romani e romanisti', dove non si vince ma ci si atteggia come se accadesse, perchè, come diceva Dino Viola, 'Chi tifa Roma non perde mai'. Dove, infine, si bollano giocatori che 'non sono da Roma' come se la Roma fosse il Manchester City o il Real Madrid.. Poi, un giorno, arriva un signore un po' imbolsito e carico di gloria, un signore che sa trasformare i limiti in carica esplosiva. E fa quello che ha fatto, trasformando un pugno di ragazzi in gran parte perdenti di successo, in un branco di velociraptor da coppa. Com'è che dice l'amico George? Ah, sì: