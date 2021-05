Prendere Mourinho in questo modo, riuscendo a mimetizzarsi completamente e a tappare ogni spiffero trigoriano ha veramente dello straordinario. E non solo. Sospetto (e anche qualcosa in più, diciamo così...) che la storia del Sarri praticamente fatto, aldilà delle golosità giornalistiche che hanno portato a sbilanciarsi un po' troppo, non sia stato altro che un finto bersaglio sganciato dai Friedkin e dal general manager Pinto per distrarre media e piazza e colpire in zona Mou.Questo non vuol dire che il Comandante ex Juve e Napoli non sia stato nel mirino della Roma. Anche perchè poi la disponibilità di Mou, esonerato dal Tottenham lo scorso 19 aprile, era roba dell'ultima ora. La mossa è comunque geniale, intelligente, definitiva.senza alcun timore di dichiarare guerra agli 'squadroni del Nord' così come si definivano un volta. Dal punto di vista della piazza e di un ambiente depresso dall'era Pallotta e dal fallimento della Roma di Fonseca, è un colpo magistrale.Questo non vuol dire però, che domani la Roma prenderà Kane, Marquinhos, Pavard o Bruno Fernandes. Butto lì quattro nomi a caso per dire che l'arrivo di Mou porterà certamente qualche giocatore forte - considerando che Josè ha alle spalle un agente che si chiama Jorge Mendes, non uno qualunque direi... - magari a parametro zero, maPerò, far firmare un triennale a Mou significa avere le idee chiare sul ponte da costruire, pur con pazienza e con un po' di tempo a disposizione. Sappiamo bene quanto Mourinho sappia diventare un tutt'uno con la squadra, come tutto sia “o con me o contro di me” sia all'interno del gruppo che verso l'esterno. E poi, quanto sarà divertente l'incrocio con Conte e l'Inter? Con la Lazio? Con la Juve, figurati. Immaginate soltanto la conferenza stampa della vigilia di queste partite. Spettacolo puro. E non vedo l'ora di godermelo in prima fila. Benvenuto, Josè.