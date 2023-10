, ma rispetto a quel che s'è temuto è una passeggiata –per il sacro ginocchio sinistro di Paulo.e il suo futuro. Io non so se lo avrebbero cacciato davvero in caso di flop a Cagliari. So però che Ivan Zazzaroni può piacere (a me piace) o no, ma è uno che il suo mestiere lo sa fare eccome. Anzi, ce ne fossero. E so che il suo rapporto con Mou nasce da lontano. Non è un caso che alle Idi di agosto, proprio 'Zazza' abbia realizzato forse la più bella intervista a Mourinho che mi sia capitato di leggere. Leggendo quella chiacchierata in cui Josè non si mette in prospettiva 'nome, grado e matricola' e dà la netta impressione di essere a suo agio fidandosi dell'interlocutore, chi fa questo mestiere (il mio) percepisce chiaramente come il rapporto di fiducia sia ai massimi.E allora, posso dirvi la mia in un mix tra quel che mi arriva e quel che penso stia succedendo.Per capirlo fino in fondo, provate ad essere Mourinho, un allenatore che ha costruito il proprio ego sui fatti e non sulle chiacchiere e ha una proiezione della sua figura addiruttura smisurata. Attenzione: questa non è una critica. Chi nello sport o nella vita dimostra, ha tutto il diritto di ricordarlo al mondo, nella giusta misura sia chiaro.- dopo aver deciso di restare rifiutando offerte folli pur di non abbandonare i suoi ragazzi e quel 'romanismo' che gli è entrato nelle vene –. Fatico a capire come la proprietà romanista non colga la palla al balzo, se non altro pensando che con Mou la Roma farebbe sold out anche se gioca contro la selezione di Calciomercato.com con me al centro dell'attacco. EQuindi, Mistero.- sono ipotesi -(per i soldi che porta ovviamente). Intendiamoci: provo a immaginare. Ho assistito alla rivolta di molti rispetto all'indiscrezione di Zazzaroni. Capisco che sia meglio credere che sia una fake news e capisco come sia più facile immergersi nella smentita del club. Lo so. Io però sono convinto che la mossa di Zazza sia fondata su quanto stia accadendo tra Mou e club. Troppi particolari, troppi riferimenti precisi, troppa aderenza col fatto che qui nessuno abbia mai parlato di rinnovo, per cullarsi nell'ingenuità del 'ma dai, non è vero niente...”.