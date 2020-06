. Aldilà della ruvidità dialettale del soggetto, non si può certo negare che il quasi ex-ds della Roma non si sia dato da fare, pur senza mai sottrarsi ad evitabilissime turbolenze.. Si sa, a Roma i ds guadagnano come i calciatori e alla fine scappano via – o vengono defenestrati - come unqualsiasi al festival di Sanremo.. Un manager che sa fare molto bene il suo mestiere, nessuno dubbio, che però ha maggior dimestichezza con numeri e grafici e che ragiona in termini di “asset” (i giocatori) e “creazione di magazzino” (quelli da valorizzare e vendere).Guido Fienga non ha mai voluto mostrarsi per quello che non è – tentazione largamente diffusa nel mondo del pallone – e cioè un esperto di calcio.. Inutile soffermarsi sulle sue gesta trigoriane, i fatti sono alla portata di tutti e ognuno li veda come vuole.Però, a poche ore dalla ripresa del campionato e aldilà delle comprensibili dichiarazioni di facciata su “obiettivi che restano tali”, fa impressione constatare come si sia ridotta la Roma.. A Trigoria, a parte rari casi di longevità, c'è stato un via vai da far spavento di manager, direttori di marketing, ds, consulenti. Ogni volta che è stato sbandierato un nuovo corso, è finito prima di cominciare e i direttori sportivi sono stati masticati come una gomma americana.Ora, senza un uomo di calcio 'vero' nel board giallorosso – intendo quelli che sanno camminare sull'erba del campo senza scivolare e aprire la porta dello spogliatoio senza che si trasformi in una tagliola – epromosso ad apprendista ds,. E senza aver mai detto apertamente, chiaramente, insindacabilmente cheè incedibile el'uomo sul quale poggiare la ricostruzione.