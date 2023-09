Tutto troppo. Non che io voglia fare quello che si mette in contromano o, perlomeno, se non in contromano, sullo scranno del troppo severo. Però non dimentico la lezione di un vecchio maestro che mi dicevaE il troppo è arrivato nel risultato, nella facilità di ottenerlo, nella fragilità dell'avversario, nel rigore lampo. Dico questo per un solo motivo:Ok, a questo punto penserete che sono un gran rompiballe, se anche quando lastravince c'è da stare lì a cercare la magagna. No, al contrario, basta solo non illudersi e rilassarsi dopo aver battuto una squadra che non segna e non fa punti. Detto questo, è chiaro come ci sia quel '' balzato all'occhio (credo) di ognuno di noi. Un qualcosa che era atteso ma non scontato. E cioè cheUn concetto talmente ovvio da perdere i crismi dell'ovvietà, per paradosso.E si è anche capito che, sperando di vedere solo la prima. Ha ragione chi dice cheIl che ridefinisce le gerarchie in modo evidente: Paredes, dovesse crescere così come è già sembrato contro l'Empoli, è destinato alla titolarità a maggior ragione con Renato Sanches al fianco.nel ruolo di interno non è affatto male, sempre tenendo presente che a giocarsela con Sanches e non solo c'è un certo. Quello che abbiamo visto finora non un granchè, lo sappiamo. E poi c'è Bove, calciatore ormai di livello che certo vorrà giocarsi le sue carte. Se in attacco le gerarchie sono nette, a centrocampo ne vedremo delle belle dunque, sperando che siano bellissime per Mou, la Roma, i tifosi.