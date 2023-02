Meno male.. Intendiamoci: non che la Roma abbia giocato 'sta gran partita eh, ma diamine!Tammy, ancora una volta, s'è mangiato il gol che poteva cambiare il match. Ha fatto tutto bene, ma troppo cachemire invece della lana grezza e tosta, quando c'è da tirare in porta. Lo stesso dicasi del Gallo, che pure sembra aver lucidato gli speroni, ma che non è riuscito a buttarla dentro, pur fermato da un legno.Errori che nel calcio, dicono quelli bravi, alla fine si pagano e la Roma ha pagato. Questo vuol dire che giovedì prossimo vivremo un'altra lunga notte di passione all'Olimpico, sperando che la sfiga non abbia trovato posto sul volo di ritorno da Salisburgo. Perchè è vero che la squadra se l'è complicata da sola, ma è anche vero cheChiaro come Mou, scampato il pericolo di un infortunio muscolare per Paulo, voglia preservarlo rispetto alla gara di Verona che, inutile dirlo, pesa un bel po' sia nell'ottica della corsa Champions che in quella del rinnovo di Mourinho.. In effetti, il balletto delle dichiarazioni su cosa succederà il prossimo anno mette apprensione a chi pensa che lo Special One sia imprescindibile per il progetto Roma. Di sicuro c'è una cosa, per ora evidente: néIl che vuol dire che tutto è in discussione e che, forse, saranno proprio i risultati a convincere Mou e club a tenere in piedi il matrimonio, oltre che la prossima campagna acquisti per il portoghese.Certo, ha già vinto in Conference e già questo non è poco, anzi, ma è vedere la Roma di Mou combattere per lo scudetto il vero desiderio di chi lo ha accolto come un Re nel luglio del 2021. Quanto sarà possibile nella costruzione della squadra del prossimo anno, lo vedremo, ma è da qui che si parte per vedere ancora Mourinho a Roma nella prossima stagione, credo.