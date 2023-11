. La definizione disull'epilogo del derby, uno dei più brutti degli ultimi anni – al netto del fatto che quelli perso so' peggio, ovviamente... - è perfetta perché. Oddio, stare a tre punti prima della sosta non è poi così tremendo, ma vista la frenatona generale, dalal crac del(a proposito: tutta la mia solidarietà a Rudi Garcia, capitato ahilui, nelle mani di chi non lo ha mai difeso anche quando pareva scontato farlo) vincere avrebbe significato ritrovarsi a pieno titolo nel mucchio dell'Europa da salotto. E invece., anzi, per stessa ammissione di Sarri nel ragionamento in cui dice che ha visto elementi di crescita anche se la zona gol è ancora deserta, in sintesi. In sostanza,In mezzo a così tanta noia - per quanto possa essere noioso un derby considerando l'elemento coronarie... - mi ha divertito quello delle coreografie, bellissime entrambe. E soprattutto, mi ha fatto morire. Prima gli ha dato del giocatore fantastico e poi ha detto che “”. Diavolo di un Mou, trova sempre il modo di spostare l'attenzione su qualche vittima designata. In questo caso, l'ex giubilato al suo arrivo a Roma. Pedro, almeno per ora, mi pare abbia deciso di non rispondere a Mourinho. Devo dire signorilmente, perché tenersele quando ti danno del tuffatore non è facile., ricordando a Mou che Pedro avrebbe vinto più di lui. A parte il fatto che non è vero, ma detto questo cosa c'entrano i trofei con i tuffi e soprattuttoNuoto a parte, non è un gran bel navigare quello della Roma che, però, deve fare a meno di pezzi pesanti comee non può godersicome vorrebbe e dovrebbe. Non ho citato? Considerando il rendimento... Ora però c'è la sosta e speriamo che serva per recuperare condizione fisica e giocatori e ripartire come spera Mou e sperano i tifosi.