Ci ragionavo ieri, mentre lasi avviava a vincere il. Piuttosto nettamente, alla fine. E dei miei pensieri ho anche lasciato traccia sul Quotidiano Nazionale. Ragionavo su quanto il pallone scriva le sue storie con l'inchiostro del diavolo.Ho pensato a quanto la magia del gol dell'ex sia tale per questo motivo, ad esempio. O sul perché alcune storie prendano certe pieghe soltanto quando imprigionate tra quattro righe di gesso.Io ragiono così: accetto le critiche, ma se poi mi prendo la rivincita, una battuta, un piccolo gesto (mai offensivo) te lo faccio eccome. Perché è banale ricordarlo (ma quanto serve farlo...) nella vita e nel pallone contano i fatti, solo quelli. E quindi, ogni novanta minuti, se fai i fatti hai vinto se non li hai fatti, beh.. E' il sogno da bambino. E' quella cosa che hai provato e riprovato nella fantasia di ragazzo con gli occhi fissi sul soffitto. E ti è capitato.. E non solo. Perché mai s'era visto un Pellegrini così dal suo ritorno a Roma. Nè con la Roma, né in Nazionale: gol di tacco, punizione-gol procurata, cross per Fazio. E guarda tu, l'inchiostro del diavolo.. Anche qui, c'è l'inchiostro del diavolo: si fa male lui, il suo sostituto segna di tacco (come aveva fatto Pastore due volte...) e la Roma decolla dopo aver subito l'incipit iniziale della Lazio. Pensa te che roba. Ma c'è tempo e magari Pastore si prenderà la Roma. Intanto per proseguire con la nostra storia, pensate a Kolarov: una meraviglia. Ma non (solo) per il gol e la prestazione che lo fa riemergere dagli abissi. Io detesto profondamente quell'ipocrita messa in scena dei giocatori che segnano e non esultano per rispetto alla loro ex squadra. Una cosa che mi fa impazzire.. E il gol è gioia: trattenerla è già finzione. Il resto è buonismo a prezzo di discount per le telecamere e la sottolineatura di qualche telecronista.. Altro giocatore cupo in questo avvio di stagione. La fa grossa, enorme su Immobile regalandogli il gol del pari.o. Al povero Fazio è crollato il mondo addosso, perchè il teatro del derby vale un mondo intero. Poi però, su quel mondo s'è arrampicato più in alto di tutti e ha firmato la definitiva certezza di vittoria.. Ma, da ieri, saranno dolci problemi vissuti con la consapevolezza di avere un gruppo sano, che mai ha pensato di scaricarlo. E, come si diceva prima, questo è un fatto e conta solo questo.