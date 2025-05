Romamania, ragione e sentimento: Roma riabbraccia Bove all'Olimpico

Redazione Calciomercato

. Non conta la vittoria, non conta la corsa Champions più aperta che mai, non conta nient'altro che far sentire tutto l'amore possibile a un ragazzo nato a Roma e che il destino ha deciso di colpire ingiustamente togliendogli il sogno più bello.Senza calcoli di classifica, senza attenzione alle polemiche, senza nient'altro che il sentimento come motore immobile di un pomeriggio ad alta intensità emotiva.

. Ad esempio il goal di Dovbyk con il quale la Roma scardina la difesa della Fiorentina e si prende la diciannovesima gara consecutiva senza sconfitte. Quattordici vittorie e cinque pareggi.(accelerare il rinnovo, grazie) ancora una volta mette la firma d'autore su una partita difficile, interpretata molto meglio dalla squadra di Palladino, punita dall'unica disattenzione arrivata a una manciata di secondi dalla fine del primo tempo.

. Con i tre "monumenti" (Ranieri dixit) alle prese tra restauro - come Dybala - o con la testa già altrove come Hummels e Paredes, Ranieri ha saputo trarre il meglio da una squadra che non entusiasma nel gioco ma che di fronte al supremo tribunale dei numeri si conferma fortissima nella sua posizione.E rovinarlo all'ultima pennellata rischia di far solo aumentare i rimpianti nella sporta di una società che già ne ha fatto il carico a causa delle scelte scellerate di fine estate e autunno inoltrato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui