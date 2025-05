Romamania: Ranieri lascia la Roma in Europa, raccogliere la sua eredità non sarà facile per nessuno

Redazione Calciomercato

No, la Roma non giocherà la Champions League per il sesto anno consecutivo, maper una squadra che alla fine del 2024 viaggiava a una media di meno di un punto a partita eCi ha pensatoa riportare i giallorossi in Europa e lo ha fatto al termine di un percorso che ha del clamoroso.chiudendo il campionato a quota 69. Sei lunghezze in più rispetto alla Roma di Mourinho nei primi due anni interi trascorsi dal portoghese sulla panchina giallorossa.

Il lavoro svolto dal signore testaccino,dopo aver servito la moussaka avvelenata ada parte di Lina Souloukou, non è però riducibile ai meri numeri.che sfugge di un solo punto non certo a lui imputabile.Messe alle spallecon le ultime due che nemmeno giocheranno le coppe il prossimo anno. Un percorso entusiasmante che è servito non solo ache ancora rappresentano il vero tallone d’Achille della Roma dei

E a Ranieri si perdona anche qualche bugia. Come quella sul nome del suo successore in panchina.Qualche giorno prima della sfida col Torino,che ha parlato di “scelta migliore da fare”.Resta il fatto cheE nessuno come Ranieri sa quanto sia importante creare un feeling speciale con la tifoseria romanista per ottenere tutto il supporto possibile e sfruttare una passione incredibile ma che, se incanalata male, rischia di diventare un catastrofico boomerang per tutti.

Ecco, la speranza è che lui,e che solo una programmazione di un certo tipo può portare ai risultati sperati.