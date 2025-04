Romamania: Ranieri l'esorcista del demone Inzaghi, trasformati in giganti d'argilla gli "ingiocabili"

Redazione Calciomercato

perdendo all’Olimpico contro la Sampdoria, permettendo ai nerazzurri di mettere le mani sul secondo dei tre titoli del Triplete.Una vittoria che non solo aumenta la consapevolezza del gruppo squadra - non tutto da buttare per quanto ampiamente rivedibile in sede di- ma soprattutto dà ancora un senso alle ultime quattro giornate di campionato dei giallorossi.

Perdere a Milano avrebbe significato, in concomitanza con i risultati delle altre rivali, dire praticamente addio alla possibilità di non guardare le coppe dal divano la stagione prossima. Con i tre punti nel più difficile dei big matchma mettendo pressione a Lazio e Bologna impegnate nel Monday afternoon/night contro Parma e Udinese., che pure nelle uscite dell’ultimo mese era stata più convincente nei risultati che non nelle prestazioni., dopo settimane di copertine e prestazioni da portiere ambito da diverse big del calcio europeo.

Il rischio è quello di ripetersi, madi una corsa punto a punto per l’Europa di seconda o terza categoria., trincerati dietro un silenzio da non innocenti e che probabilmente hanno spostato i loro interessi sulle rive blu del Merseyside piuttosto che su quelle giallorosse del Tevere., che in nome dell'amichettismo ha consumato il delitto perfetto a Daniele De Rossi.

, così bravo a portare a 8 i calciatori da 5 in pagella, ma che a Roma è riuscito nell’impresa di farli regredire a 3.Va ringraziato chi ha avallato, anche mediaticamente, certe tipologie di scelte in nome di un’imprecisata autocandidatura ad House Organ della società giallorossa.