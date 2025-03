Redazione Calciomercato

Su una cosa, almeno su una, Claudiosi è sbagliato.La più bella notizia di questi quattro mesi e mezzo di Ranieri Ter alla guida della Roma è relativa proprio allaArrivato l'estate scorsa per un esborso diSoulé ha sofferto dapprima l'idea di dover essere - nei fatti e non solo nelle intenzioni -nei giorni caldi del possibile passaggio in Arabia Saudita della Joya. Poi, Dybala è rimasto e ha fatto da convitato di pietra, arrestando prematuramente il processo didel connazionale ex juventino come lui a Trigoria.

Della scellerata gestionequalcuno prima o poi scriverà un trattato, magari inserendo testimonianze inedite di chi quei 53 giorni li ha vissuti da protagonista in allenamento e in partita. E siamo sicuri che Soulé qualcosina da raccontare ce l'avrebbe al riguardo. L'arrivo diha contribuito a risanare anche la situazione del giovane argentino. Pur avendolo tenuto fuori spesso, anche quando un suo impiego sembrava cosa scontata, il tecnico testaccinoal punto da definirloQuel futuro in realtà è adesso. Anche a, come a, a far imboccare verso Roma la via dei 3 punti è stato Soulé con

Segnali importanti quelli lanciati dall'argentino, che sta facendo ricredere molti dei suoi. A ringraziare è principalmente Florent, il "ds non ds", che tramite le sue prestazioni, qualche goal di Dovbyk e l'inserimento dei ragazzi arrivati a gennaio sta vedendo pian piano migliorare la sua, ampiamente al rialzo dopo il bombardamento (non sempre illegittimo) subito in seguito alla campagna acquisti estiva e il fuoco amico che ha portato all'abbattimento di Daniele, sia tramite il campionato sia attraverso il percorso in coppa, resta molto. Ma dal terreno di questa stagione, che si considerava brullo e infecondo dopo il passaggio del tornado ellenico e lo spargimento di sale in salsa croata, stanno spuntando