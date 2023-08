L'ironia tagliente che attraversa il pallone, a volte sa essere davvero spietata. E così,, eroe volante portoghese e fedelissimo della vecchia guardia mourinhana, nel breve volgere di due partite. Eh già, anche se poi le svolazzate dell'ex Sporting Lisbona hanno mostrato virate incerte anche nella scorsa stagione. Le statistiche raccontano di una sola vera parata e quattro gol subiti in due partite. Indubbiamente, la difesa ci ha messo del suo, ma. E allora che si fa? E' vero che il mondo giallorosso s'è rovesciato e ha ingoiato la partenza lenta(issima) dei Nostri con benevolenza, travolto da insolita passione per l'arrivo imminente del Signor Romelu Lukaku. Questo,, ma il fatto che la Roma abbia bisogno di un uomo guantato affidabile, sembra essere il must delle ultime ore. E allora che si fa? Leggo di nomi altisonanti, per carriera e pedigree tecnico, da Lloris a De Gea. Lloris, come ha puntualmente scritto calciomercato.com, è in uscita dal Tottenham ha 36 anni e come last minute a costo zero sarebbe perfetto. De Gea, 32 anni, sarebbe un gran colpo ma il problema è nel costo per l'ingaggio. E in ogni caso c'è da capire quali siano le intenzioni di Mou rispetto al momento di crisi di un giocatore al quale si è affidato fin qui senza riserve. Tra l'altro, è il quadro complessivo a specchiarsi nell'inquietudine generale. Cioè, la tenuta difensiva, rocca inespugnabile del credo mourinhano., mostrando però memoria corta rispetto alle decine e decine di recuperi in sgommata del brasiliano.e guarda caso sono state proprio le ripartenze a conficcarsi nel fianco romanista, al netto degli errori del portiere.e disperare gli attaccanti avversari. Sono le strane curve del pallone: settimane intere a parlare del centravanti e del problema del gol e alla fine ti ritrovi a traballare là dietro, per gli errori del portiere e della difesa.