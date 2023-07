. Gianlucasi porta dietro quel filamento del dna del pallone che qui a Roma vale più di ogni altra cosa.i. Io non ho mai avuto grande passione per questo tipo di aspetto, allo stesso tempo però, non posso negare quel 'friccicore' – lo definirebbe Alberto Sordi, il 'pizzicore' - che un romano prova rispetto al fatto che un giocatore sia figlio della stessa, indentica città.D'altra parte,. Il punto però è che Gianluca Scamacca è innanzitutto un giocatore molto forte. Uno di quelli che quando entra all'Olimpico tutto si dimentica tranne che le sue origini. Chi ha vissuto il settore giovanile della Roma non può farne davvero a meno:Scamacca è, secondo me,. E' uno di quelli che sa come accendere il cuore in uno stadio.Anzi, in 'Quello Stadio', l'Olimpico. E' vero,: ne sa qualcosa Daniele De Rossi, faccia da vikingo e animo gentile, che ha vissuto la sua avventura romanista con la gioia struggente del senso di responsabilità. Io credo che Scamacca sia uno di quelli che, davvero, qui possa lasciare il segno. Mi piace il giocatore, mi piace il ragazzo.che da queste parti la vedi magari negli atteggiamenti di chi, invece, nasconde dietro a capelli, barbe o tatuaggi un cuore grande e la ferrea serietà nello sport e nella vita.Scamacca è innanzitutto un ragazzo serio, uno che a poco più di vent'anni ha buttato via le vacanze estive per chiudersi in una specie di eremo in Sardegna, pur di tornare quello di prima e in fretta, dopo l'intervento al ginocchio. Una situazione monacale, con un programma di recupero di quelli che di solito vedi nei film tipo 'Creed' e mai una volta – mi giunge voce – che abbia tirato indietro la gamba. Ecco, nel rendimento altalentante dell'ultima stagione, c'era questo ginocchio malandrino che non gli dava pace. Ha stretto i denti, giocato, poi si è operato e ora sta tornando quello di prima. Ecco perché se fossi la Roma fare all in su di lui. Certo, ha bisogno del campo e delle partite e qui, se mai dovesse leggere queste righe, un solo, piccolo consiglio: quel campo che ti serve, Gianluca, c'è, lo conosci. E' a due passi dal Foro Italico.