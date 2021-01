Messa sotto per 90' più recupero senza lo straccio di un'idea per uscire dall'apnea profonda e letale.Ecco, giusto, Napoli. Imbarcata lì, a Bergamo, con la Lazio. E quei resoconti statistici che trasudano mediocrità:A questo punto c'è da mettersi una busta del pane in testa per nascondere la faccia. Ed è ormai del tutto chiaro che sul piano mentale qualcosa non stia funzionando. Questa Roma è grande con le piccole – che in passato gli sono costate scudetti – ma quando arriva una squadra di livello si trasforma. Si consegna. Evapora. Perchè?Diverse le cose che più mi hanno atterrito del modo in cui ha perso il derby – e al netto degli errori individuali come quelli del 'poro' Ibanez – e cioèI laziali, pur in una sfida muta per lo stadio deserto, avevano la faccia sporca che ci vuole in una partita così. Erano concentrati, cattivi, risoluti. I calciatori della Roma non mi hanno dato quest'impressione, tranne rari casi, tipo Mancini, uno dei pochi a vivere il derby come fosse un derby. EDavvero basta intasare le corsie esterne e abbassarsi dieci metri in più per trasformare la Roma in un cucciolotto tremante?, ha gestito la palla come fosse una vite spanata, che gira gira e non stringe mai.Come è possibile che non ci sia stata una mossa per tappare quella enorme falla che ha prodotto gol e sconquassi per tutta la gara?Ora, sarà difficile riprendersi, perchè certe sconfitte nei derby lasciano il segno. Con un risveglio così brusco e quello score imbarazzate contro le big tutto sembra più difficile e irraggiungibile ma, per fortuna, domenica c'è un'altra partita.