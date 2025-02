Romamania: si rivede l'Europa grazie a Ranieri, ma confermarlo in panchina sarebbe un errore

Redazione Calciomercato

. Più punti di, in corsa per obiettivi ben più ambiziosi rispetto ai giallorossi. I quattro goal alnel posticipo del lunedì confermano il periodo positivo della Roma, che da quando è arrivato Ranieri è riuscita a riaprire scenari che fino al periodo natalizio sembravano preclusi.con il passare delle settimane e l’accumularsi di punti e vittorie utili,in larga parte compromessa dal bimestre terribile a trazione Ivan

Contenuto a riposo per circa un’oretta, la Roma non ha subito il contraccolpo dell’assenza del match winner contro il Porto. Anzi,, pur non iscrivendosi nel tabellino dei marcatori, hanno dato prova di poter finalmente rappresentare quel futuro del quale tanto ha parlato lo stesso tecnico testaccino ma che sembrava non arrivare mai. Torna a convincere, che apre le danze con un gran sinistro, e ritrovano il goal siache, mentresi conferma una sentenza in zona offensiva in questo inizio di 2025.che pur con una gara in meno, dovranno affrontarsi tra loro. E non c’è dubbio che a Trigoria si tiferà per la X come risultato finale.

Ma anche la, che a ottobre aveva umiliato i giallorossi con un netto 5-1 al Franchi, ora è tornata in orbita riaggancio. Il che significa cheE la Lazio è lì, a sette lunghezze di vantaggio. Meno della metà dei punti che la separavano dalla controparte capitolina al fischio d’inizio del derby del 5 gennaio scorso.Se la Roma in un certo momento è stata a 2 punti dal terzultimo posto è proprio per la scarsa lungimiranza mostrata da chi da ormai cinque anni guida il timone della società di Trigoria.

Confermaretre anni per poi esonerarlo dopo 4 giornate e prendere al suo posto un tecnico che mai aveva superato il decimo piazzamento in classifica sperando che potesse fare meglio sonoE per quanto Ranieri rappresenti un padre nobile del romanismo, una società che ambisce a traguardi più importanti di un’insperata rincorsa all’Europa o alla Conference League

A maggior ragione perché nel comunicato con cui è stato annunciato il terzo mandato dell’allenatore romano, viene fattaLa credibilità, già abbastanza risicata, concessa a Dan e Ryan subirebbe un ulteriore ribasso qualora venisse smentito l’ennesimo proclama.