Però è anche vero che, sinceramente e a prescindere da come andrà a finire con il Manchester United (gesti apotropaici a garganella, please!), ciò che la Roma sta mostrando in questo tragico campionato invita - e anche qualcosa in più – ad ammiccare verso Maurizio Sarri un po' come si fa a Napoli con San Gennaro.Inutile soffermarsi troppo su quell'umiliante classifica, specchio del fallimento e di una squadra che non è riuscita a ritrovarsi e a trovare equilibrio nel gioco del suo allenatore.E mi fa irritare, molto, il ragionamento secondo il quale la Roma imbarazzante di Cagliari, o quella bombardata dall'Atalanta per poi cogliere fortunoso pareggio, sia figlia di una scelta. La scelta di non giocare in campionato e farlo soltanto in Coppa. Sarebbe così se la Roma avesse – come si diceva una volta – 'furoreggiato' contro l'Ajax. Ma così, ahimè non è stato. Però è vero che la Roma di Coppa scende in campo con altro spirito. Ein attesa che l'ex Chelsea varchi i cancelli di Trigoria e firmi il contratto. In fondo, il campionato è già finito no? Per dirne una grossa: è come se il Psg in Francia perdesse partite in serie perchè deve giocare le semifinali di Champions League. E così Real Madrid, Chelsea, City. In realtà, la Roma sembra implosa nella sua incapacità di ritrovarsi nelle idee del suo allenatore. Si vede e non dalla partita con il Cagliari che il suo calcio è figlio della meccanica e non della convinzione e il coinvolgimento, almeno a mio parere.E anche agli allenatori, in particolare a quelli che vorrebbero andarsene lasciando un segno grosso così nella storia del club, prima di svuotare ufficio e armadietto. Certo, lo United è forte, molto più forte della Roma. Questo dice la carta. Poi però ci sono le partite. E le partite bisogna giocarle, giusto ragazzi?