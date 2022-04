Mi sono preso il mio tempo perchè lo sapevo.(rosicare: prendere male una cosa solitamente per pura invidia...)E' un costume tutto italiano: l'impresa è tale solo se non la fanno gli altri. L'impresa è tale prima di compierla, ma se riesce, addio impresa.(sportiva, s'intende). Mi ha ricordato, pur con le naturali e dovute differenze, quel derby di Balbo-Fonseca-Cappioli del novembre '94, non per la dimensione delle forze in campo – la Lazio di Zeman, Boksic e Signori era una squadra molto forte – ma per il modo in cui l'atteggiamento degli avversari alla vigilia abbia finito per caricare a mille la Roma.Chiaro il tentativo di pizzicare i nervi.A loro bisogna solo fare i complimenti per organizzazione di gioco, forza fisica e capacità tecniche. Hanno giocato bene, sempre, contro i Nostri. Solo cheSignori miei, bisogna che qualcuno ogni tanto lo ricordi.con due finali – in Champions,Se queste tre ci fossero capitate nei sorteggi venti anni fa, avremmo fatto capriole di gioia. Oggi, ci eliminano.E se il nostro calcio si è abbassato così vistosamente di livello mentre la globalizzazione ha contribuito alla circolazione di metodi e tattiche, alimentando la crescita di altre scuole calcistiche,E che bello vedere l'Olimpico strapieno, così come era accaduto con la Salernitana. Da questo punto di vista, voglio complimentarmi alla grande con la dirigenza della Roma. Aver messo in vendita i biglietti di curve e distinti per la Conference a 10 euro e la Tevere e Monte Mario a 14 euro, non solo significa alimentare la passione e tenere conto con affetto della propria tifoseria, ma anche confrontarsi con un periodo di forte crisi economica per le famiglie italiane. Chapeau.