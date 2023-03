Serra a Mourinho : “Ti stanno prendendo tutti per il c*lo, vai casa, vai a casa”pic.twitter.com/F1ukQyugiL — Sajjad Lattef (@ImSajjadLattef) March 1, 2023

Se, come dice il tecnico romanista e come riportano diversi giornali, Serra si è espresso in quel modo con il tecnico della Roma provocandone la reazione e, soprattutto, se gli uomini della procura federale hanno annotato il confronto tra i due rilevando un comportamento non adeguato del quarto uomo, alloraQuesto per dire cosa? Se Mou, come sostiene, è stato offeso e provocato, quel rosso che gli impedirà di stare in panchina per Roma-Juve risulta ancor più stonato della prestazione romanista a Cremona.Come le statue dell'isola di Pasqua o le pietre di Stonhenge, la partita della Roma rientra nei grandi classici dei misteri dell'umanità. Una roba che si intreccia nella storia del club recente e lontana, disegnando l'odioso copione del. La letteratura giallorossa è colma di queste partite, si sa. Però, con Mourinho in panchina, se non ci si aspetta raffinatezza nel gioco, sicuramente si è convinti che dal punto di vista del furore agonistica alla Roma non debba mancare nulla. E invece.. Non cinque giocatori di scarso livello direi. Eppure è andata come è andata, perché forse l'errore più grave per un atleta, che sia calciatore o altro, è entrare in campo avendo giocato la partita nella testa, convincendosi di averla già vinta per la pochezza dell'avversario. Ecco,. Ciofani la prende malissimo tirando in porta e addosso a Okereke e da lì arriva l'inevitabile rigoronzo che stende la Roma. Cioè una roba perfetta per l, Gini è ripartito alla grande e nel ruolo di Pellegrini può fare scintille, con la coppia Cristante-Matic alle sue spalle e garantendo maggior copertura e fisicità del capitano romanista.