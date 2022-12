Newcastle. Milan. Juve. Tottenham., guardate quanto è bellosulla bancarella dei sogni. A patto - continuo a ripeterlo a me stesso, agli amici e parenti a tavola, giocando da protagonista nell'eterno derby natalizio tra pandoro e panettone – che Nic resti, appunto, un sogno per voialtri e unache c'è e, soprattutto, che verrà.Mi piace pensare che il “No” di Mou alla sua Nazionale somigli un po' a quei patti di sangue dei film d'avventura. Cioè, tipo: “Io resto, ma bisogna crescere ancora un po', solo un po'”.Perchè non immaginare una Roma finalmente sua tanto quanto lui è e sarà della Roma? Ok, lo so, c'è la storia del contratto e una neanche poco folta schiera di tifosi che non è del tutto convinta sulle qualità di Zaniolo.– fin qui lo è stato raramente con i problemi noti di manovra e realizzativi evidenziati nella fase pre mondiale che si spera siano risolti –. E poi trovo ingiusto che si dimentichi cosa diavolo abbia dovuto passare questo giocatore. Ok, non stiamo parlando di un ragazzo tranquillo e sereno alla Damiano Tommasi, per capirci, ma questo non vuol dire.è una via che si stringe, allarga e allunga in modo assolutamente soggettivo. E Nic è proprio nel mezzo di questa via. Ora che torna, poi, da un Mondiale certo non generoso e uno Scaloni ancor più avaro,, così come mi aspetto un ritorno difinalmente ai suoi livelli. La Roma ha bisogno di lui, delall'altezza, di Zaniolo di nuovo affilato che sappiano cosa e come fare girando attorno al talento di Paulo.Nel frattempo, è arrivatoe mi pare che, seguendo un approccio tipicamente romanista, il suo acquisto sia passato. Io non dico che sarà una sorpresona della ripresa del campionato ma, diamine, me lo ricordo bene in quelle partite con il Bodo e seha dato il suo assenso all'acquisto, sapete che faccio?. Non infallibile eh? Ma sicuramente Special.