Nella mia non breve passeggiata professionale nel mondo del calcio,sprigionando lampi e bagliori. Da queste parti e non per pochi giorni, ho visto Antonioprendersela con il proprio Dono – perchè a quel livello di Dono si tratta – frustandolo e maltrattandolo tra una prodezza e l'altra. Gesti sublimi che paradossalmente aumentavano il senso dello spreco. Ho visto Mariobuttarsi via una, due, tre volte, anzi, per dirla come me la spiegò il ct Mancini: “Hai presente quando ti dimentichi un rubinetto aperto e sai di aver sprecato tanta acqua preziosa? Ecco...”. E quanti ne ho conosciuti di calciatori più o meno famosi o più o meno arrivati cheA decine.avere una involuzione negli ultimi due anni, anche dal punto di vista tecnico, che ancora non capisco.Zaniolo, pur 'coperto' da due tremendi infortuni dal punto di vista degli alibi, sprecare sé stesso in un mondo, quello romanista,E cioè a una nuova versione dell'inarrivabile prototipo del genere idolatria: Francesco. D'altra parte, firmando il gol di Tirana in Conference la storia del club se l'è già presa, eccome.Lo guardo e lo vedo sempre più inconcludente e iracondo. Lo guardo cadere a terra e discutere con gli arbitri ad ogni scivolone o fallo.ma spesso fatale nella breve carriera di calciatore: pensare che ogni presunto torto, incomprensione, momento critico sia sempre colpa degli altri. Che poi è quello che succede con le ultime generazioni di genitori: se un ragazzino va male a scuola oggi non è mai colpa del ragazzino stesso che non studia e non fa i compiti, ma degli insegnanti che ce l'hanno con lui.Ora,ora subito, dopo il tormentone del rinnovo di contratto e i fischi della partita col Genoa. Perchè se lo fischiano sarà colpa dei tifosi. Se va in panchina è colpa di Mou. Se lo criticano è colpa del club che non lo protegge. Se gioca male chissà di chi sarà la colpa.Seguendo la Nazionale di calcio professionalmente da qualche tempo, non ho potuto non notare come sia finito ai margini più di una volta, nonostante l'enorme talento. Ai margini con un ct che lo aveva convocato prima che esordisse in Serie A.Anche qui, sarà sicuramente colpa di Mancini, mica sua. Auguro a Zaniolo il meglio per la sua carriera, qui o altrove, ma rispetto a qualche tempo fa, certo non mi fascerei la testa se dovessi incrociarlo con altri colori addosso.