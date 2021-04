Anche se poE in ogni caso:Quindiche più lo guardo e più mi pare una di quelle pareti montane impossibili da scalare. Impossibili finchè non vedi uno di quei pazzi che s'arrampicano con le mani bianche di magnesite, qualche corda e muscoli e nervi d'acciaio. Ecco,– magari fosse! - di quella forza d'animo e mentale che rende d'acciaio testa e muscoli. Però fin qui ci è arrivata e pure alla grande, se non si tiene conto dellaSarebbe banale, banalissimo ricordare che vincere in Olanda è stato solo il primo tempo di una sfida tosta, se non fosse che la Roma s'è scottata i piedi non una volta sola in situazioni che sembravano risolte e che – vai con gli apotropaici gesti di ogni risma, inventandone di nuovi! - invece si sono incastonate nella tragica epica giallorossa., ricordando – e bene – che questi sanno giocare a pallone – e bene – guidati da un talento indiscusso e indiscutibile della panchina. In più si arriva a questa partita con una vittoria ottenuta ancora una volta con un pizzico di fortuna – e in ogni caso, non è mica colpa della Roma se il Bologna non ha uno straccio di centravanti.... - ma psicologicamente preziosa come un bicchiere d'acqua quando la sete ti divora.E ora, placata la sete, serve la fame giusta, la dedizione, la concentrazione, la volontà di non trasformare la stagione in uno di quei tristi finali di campionato nei quali le partite diventano amichevoli., anche perchè dal punto di vista della personalità e dell'esperienza la Roma ha pagato eccome nelle ultime partite. E ora, non resta che godersi la notte dell'Olimpico.