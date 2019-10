Una serata di gala per le romane. Tutte e due festeggiano con un poker due vittorie fondamentali, lanciano entrambe la candidatura per la Champions. Se la Roma in 10 ne fa 4 ad Udine, la Lazio si gode Ciro Immobile, autore dell'ennesima doppietta.



ROMANE SUGLI SCUDI - Esalta la doppia vittoria della romane anche il Corriere dello Sport, che offre la copertina alle due squadre della capitale: "Roma da 10, Ciro da 12", alludendo alla vittoria in 10 della squadra giallorossa e alle 12 reti già segnate in questo campionato di Serie A da Ciro Immobile.