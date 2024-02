Romania, UFFICIALE: esonerato l'allenatore italiano Costantino

Giovanni Costantino non è più l'allenatore della U Craiova 1948. In seguito al pareggio in casa per 1-1 con il Poli Iasi, il club romeno ha annunciato l'esonero del tecnico italiano. Che lascia la squadra al dodicesimo posto in classifica con 31 punti in 28 giornate di campionato proprio come il Poli Iasi.



Mancano le ultime due giornate alla fine della stagione regolare, poi la U Craiova 1948 parteciperà alla "poule retrocessione". Le ultime dieci squadre in classifica si affrontano partendo con la metà dei punti (arrotondati per eccesso) guadagnati in classifica. Le ultime due squadre della poule retrocessione scendono direttamente in seconda divisione, la terzultima gioca uno spareggio contro la terza classificata della seconda divisione.



Dopo aver lavorato nello staff tecnico di Marco Rossi (nella FOTO) all'Honved, alla Dunajska Streda e nella nazionale dell'Ungheria, Costantino ha allenato l'MTK Budapest, il Casarano e l'Agia Napa (Cipro).