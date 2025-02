Romano svela: "Nico Paz poteva essere della Fiorentina". La ricostruzione

Durante un intervento a "Viva el Futbol", il giornalista Fabrizioha svelato un retroscena di mercato legato allae a, il centrocampista offensivo che il Como ha prelevato dal Real Madrid che nello scorso weekend ha segnato proprio ai viola."Nico Paz poteva andare alla Fiorentina, in estate era stato segnalato da Burdisso al club viola. Il problema era il Real, che non accettava le condizioni per il trasferimento. Il Como è riuscito ad incastrare l'affare, e tra qualche settimana ne parleremo tanto. Il Como ha pagato 6.5 milioni per il 50%, mentre i Blancos si sono tenuti il 50% sulla rivendita. Il Real ha tre clausole sulla recompra, 8 milioni nel 2025, 9 nel 2026 e 10 nel 2027".

