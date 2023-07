L’ex giocatore e oggi senatore Romario è stato ricoverato per un’infezione intestinale. Come riferisce il suo ufficio stampa, l’ex attaccante del Barcellona è stato ricoverato all’ospedale Barra d’Or di Rio de Janeiro dopo aver lamentato fastidi e dolori nella zona intestinale.



Il senatore del Partito liberale di destra (PL), formazione guidata dall’ex presidente Jair Bolsonaro, è stato curato, il suo stato di salute è stabile ma non è ancora prevista la dimissione dall’ospedale. Romario, 57 anni, era stato operato d’urgenza già nel 2021 per la rimozione della cistifellea.